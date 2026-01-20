Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:01, 20 января 2026Путешествия

Пассажиры проснулись в затопленных каютах во время круиза

People: Несколько кают лайнера MSC Cruises были затоплены во время круиза
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Oswaldo Forte / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пассажиры проснулись в затопленных каютах во время круиза на лайнере MSC Cruises. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 12 января, в это время круизный лайнер плыл недалеко от побережья восточной части Бразилии. Сообщается, что на корабле объявили тревогу в 7:30 утра. Большинство туристов спали, а некоторые испугались, что судно тонет. Пассажиры в спешке стали собирать вещи и выбегать в коридоры, некоторые из них даже не успели надеть обувь.

Материалы по теме:
Показана комната для свингеров на круизном лайнере. Какая деталь отличает ее от обычных кают?
Показана комната для свингеров на круизном лайнере.Какая деталь отличает ее от обычных кают?
12 марта 2025
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?
26 декабря 2024

Компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода. «Она была быстро устранена нашими техническими службами, несколько кают были тщательно обработаны после попадания воды», — сообщили в MSC Cruises.

Пострадавшим предоставили разные виды компенсаций на выбор: повышение класса, полный возврат средств за круиз и бортовой кредит на сумму до 150 долларов (11,6 тысячи рублей).

Ранее экипаж престижного круизного лайнера подобрал терпящих бедствие на плоту в море людей. Это произошло в Юкатанском проливе между Кубой и Мексикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Обнаружен усугубляющий глобальное неравенство фактор

    Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

    Самолет дважды вернулся в аэропорт из-за двух инцидентов в воздухе

    Власти Молдавии заявили о референдуме по объединению с Румынией

    Десятки жителей российского города обварились в кипятке из-за недочета УК

    Фон дер Ляйен перед визитом в Индию рассказала о «матери всех сделок»

    Лавров рассказал об уважительных словах Байдена о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok