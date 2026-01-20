Пассажиры проснулись в затопленных каютах во время круиза

People: Несколько кают лайнера MSC Cruises были затоплены во время круиза

Пассажиры проснулись в затопленных каютах во время круиза на лайнере MSC Cruises. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 12 января, в это время круизный лайнер плыл недалеко от побережья восточной части Бразилии. Сообщается, что на корабле объявили тревогу в 7:30 утра. Большинство туристов спали, а некоторые испугались, что судно тонет. Пассажиры в спешке стали собирать вещи и выбегать в коридоры, некоторые из них даже не успели надеть обувь.

Компания в официальном заявлении извинилась перед клиентами и назвала причиной произошедшего неисправность водопровода. «Она была быстро устранена нашими техническими службами, несколько кают были тщательно обработаны после попадания воды», — сообщили в MSC Cruises.

Пострадавшим предоставили разные виды компенсаций на выбор: повышение класса, полный возврат средств за круиз и бортовой кредит на сумму до 150 долларов (11,6 тысячи рублей).

Ранее экипаж престижного круизного лайнера подобрал терпящих бедствие на плоту в море людей. Это произошло в Юкатанском проливе между Кубой и Мексикой.

