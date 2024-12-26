«Я думал, это конец». Оргии, потопы и смертельные болезни. Как выглядят райские круизы и почему их сравнивают с адом?

Каждый год миллионы туристов по всему миру отправляются в морские круизы: в 2021 году этот рынок оценили в 7,25 миллиарда долларов, а к 2028-му, по прогнозам, он вырастет еще на 11 процентов. Некоторые пассажиры годами копят деньги на путешествие своей мечты. Одни хотят насладиться райскими пейзажами, отдыхая в роскошных каютах и распивая дорогой алкоголь у бассейна, а других интересуют секс-вечеринки посреди океана, на которых можно отключить голову и воплотить самые смелые фантазии. Однако порой непредвиденные обстоятельства превращают долгожданное приключение в ночной кошмар. Что на самом деле творится на круизных лайнерах и почему многие всеми силами стараются забыть этот опыт — в материале «Ленты.ру».

«Особый способ отдохнуть»

В сентябре 2017 года стартовал первый в мире секс-круиз. Морское путешествие с говорящим названием Desire («Удовольствие») организовал американский оператор Azamara Club Cruises совместно с мексиканской компанией The Original Group, которая специализируется на турах для взрослых. 180-метровый лайнер Azamara Quest, вмещающий 690 человек, отправлялся с берегов Италии и проходил по Адриатическому морю с остановками в портах Хорватии и Словении.

Для разных категорий пассажиров предусматривались разные тарифы. Так, желающие просто поглазеть на происходящее и максимально сэкономить могли оказаться на борту всего за 2883 доллара (примерно 173 тысячи рублей по курсу того времени). Однако для состоятельных клиентов, мечтающих сполна насладиться всеми благами роскошного судна и стать непосредственными участниками всех событий, цены доходили до 10 996 долларов (660 тысяч рублей).

Круиз Desire Фото: @desireresortsofficial

Абсолютно все билеты на круиз были распроданы — и неудивительно, что впоследствии многие пассажиры мечтали побывать там снова. Список пикантных развлечений включал в себя в том числе эротические семинары для пар, ежедневные вечеринки для взрослых, нудистские зоны у бассейна и игровые комнаты для свингеров со специальным оборудованием. Такой нестандартный отдых имел и свод строгих правил: отдыхающим категорически запрещалось взаимодействовать с персоналом, а реагировать на отказ в общении от другого гостя необходимо было моментально и покорно.

Мы тщательно подбирали корабль и составляли экзотический маршрут, чтобы предоставить нашим пассажирам возможность пережить этот чувственный опыт. Все проходит в роскошной и безопасной обстановке, где они получат обслуживание высочайшего качества и посетят райские места. Мы не сомневаемся, что круиз изменит жизнь наших гостей и станет для них особым способом отдохнуть Родриго де ла Пенья генеральный директор Original Group

И де ла Пенья оказался прав: программа имела столь колоссальный успех, что уже год спустя круизный лайнер Azamara Quest вновь бороздил воды Адриатики.

Знакомство со свингерами

В дальнейшем другие организаторы морских путешествий не упустили свой шанс заработать миллионы на любителях острых ощущений и подхватили идею. А их пассажиры потом еще долго делились своими историями в сети. Как, например, австралийка Яна Хокинг, которая купила билет на круиз для взрослых Virgin Voyages в 2023 году и поведала о привычках в местном свингерском сообществе.

По словам женщины, его представители предлагали другим отдыхающим повзаимодействовать с ними с помощью наклеек в виде ананасов, которые они размещали на дверях кают. При этом некоторые и вовсе не стеснялись делать приглашения напрямую. Хокинг вспомнила, как две пары свингеров, которые она встретила в лифте, позвали ее провести время вместе, однако она отказалась.

В то же время американка Белла вместе с мужем Джейсом отправилась в круиз Temptation, который следовал из Майами на Багамские острова, а затем к побережью Мексики. Стать пассажиром такого судна можно было, заплатив от двух до 20 тысяч долларов (два миллиона рублей). В соцсетях женщин раскрыла секретный секс-код свингеров, а также продемонстрировала убранство игровой «красной комнаты».

Круиз Virgin Voyages Фото: @virginvoyages

Помещение, как рассказала Белла, предназначалось для пар: там они могли обмениваться сексуальными партнерами и «демонстрировать свои извращения». Оно представляло собой зал, похожий на ресторан с множеством матрасов, покрытых белыми простынями. Кроме того, на кадры попала и дверь одной из кают с мемами о свингерских круизах, фотографиями оргий и конвертами, куда все желающие могли положить свои визитки. А тайным знаком для свингеров здесь тоже оказалось изображение перевернутого ананаса.

Организаторы морских туров уже публикуют программы специфических круизов на 2025 год. Например, Big Nude Boat («Большая обнаженная лодка») предлагает гостям нудистский круиз и купание нагишом на тропических островах. Для этого судно с 2,3 тысячи пассажиров на борту отправится на Багамы, а заплатить за каюту каждому придется от двух до 33 тысяч долларов (202 тысячи — три миллиона рублей). При этом их просят полностью отказаться от нижнего белья и фетиш-одежды, а в обеденных зонах — прикрывать грудь, ягодицы и гениталии.

«Это было похоже на Титаник»

Круизные путешествия — это не только беззаботный отдых в роскошных каютах, райские виды, высокая кухня и безудержные вечеринки. Иногда такие поездки оборачиваются настоящим ночным кошмаров: лайнеры ломаются посреди океана или попадают в шторм, а на борту пассажиров поджидают морская болезнь, паника и огромные очереди.

В ноябре 2024 года на судно Explorer of the Seas компании Royal Caribbean, которое направлялось из Барселоны в Майами, обрушились порывы ветра скоростью более 128 километров в час. Из-за сильного шторма корабль накренился под углом 45 градусов, а пассажиры начали прощаться с близкими, опасаясь, что им грозит гибель.

Это было похоже на Титаник. Я думал, что это конец, и корабль уйдет в воду Дэн Со пассажир Explorer of the Seas

Из-за сильной тряски один из пассажиров получил серьезные травмы, и лайнер сделал незапланированную остановку в Лас-Пальмасе, чтобы оказать ему помощь, прежде чем продолжить путь. А Со отметил, что просмотр роликов, которые ему удалось записать во время шторма, вызывает у него мурашки по всему телу и мысли о том, что ему подарили вторую жизнь.

Кадр: видео Kennedy News

За полгода до этого непогода настигла еще одно судно, тоже из компании Royal Caribbean. Среди его гостей была супружеская пара, которая по совету друзей отправилась в круиз в честь пятилетней годовщины свадьбы и отдала за него больше трех тысяч долларов.

По словам Алиши и Нейта Дауни, отдых превратился в травмирующий кошмар. «Погода быстро ухудшалась, лил дождь, корабль раскачивался. Примерно в это же время было объявлено, что мы попали в шторм и должны найти убежище. Вскоре в нашу комнату через балконную дверь затекла вода. Бокал для вина соскользнул с туалетного столика и разбился, все вещи посыпались», — описали события туристы.

На борту начался хаос. Когда муж и жена вышли из каюты и спустились вниз, чтобы посмотреть, что происходит, они увидели повсюду битое стекло и кричащих людей в спасательных жилетах. К счастью, шторм постепенно утих, а Дауни смогли благополучно завершить путешествие и вернуться домой.

Диарея, холера и карантин

Еще одна пара — пенсионеры Рой и Кристина Лансели из Ливерпуля — заболели через два дня после начала круиза Ambassador Travel. Поездка была организована в честь 47 годовщины свадьбы, однако насладиться ею супругам не удалось. Пожилых людей застали врасплох сильная диарея и тошнота, и им пришлось провести всю оставшуюся неделю тура в каюте. Впоследствии они решили подать в суд на перевозчика за испорченный отдых.

Некоторые путешественники столкнулись с еще большими неприятностями. В феврале прошлого года Норвежский круизный лайнер Norwegian Dawn с более чем тремя тысячами человек на борту посадили на карантин на Маврикии. Когда судно совершало рейс по Южной Африке, 15 человек почувствовали недомогание, и у экипажа появилось подозрение, что они заразились холерой.

Пассажиры на корабле Diamond Princess Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

А в начале пандемии судно Diamond Princess две недели простояло на карантине в порту японского города Иокогама. Двигаясь по маршруту, оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. В Гонконге на берег сошел 80-летний гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирус, а по возвращении в Иокогаму японские власти запретили кораблю пришвартоваться в порту и высадить пассажиров.

На борту Diamond Princess находилось около 3,7 тысячи человек из 50 стран мира, в том числе 24 россиянина. Более 600 человек заразились инфекцией, двое из них скончались

В период карантина пассажирам запретили покидать свои каюты, куда им доставляли питание. Власти США, Южной Кореи, Канады и Израиля постепенно эвакуировали своих граждан. Россияне, как сообщили в МИД, об этом не просили. В свою очередь, круизная компания Princess Cruises обещала полностью компенсировать пассажирам расходы, связанные с оплатой билетов на самолеты и скоростные поезда, проживания в отелях в Японии до и после круиза, экскурсий по городам.

«Тут паника, всем не до отдыха»

Осенью 2024 года сотни российских туристов застряли в японском порту Йокогама недалеко от Токио после поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Из-за задержки у многих сгорали билеты домой, а организатор путешествия, компания Royal Caribbean International, вместо того чтобы отправить гостей в аэропорт, отказывалась отдать им паспорта. «Тут паника, всем не до отдыха, люди теряют большие финансы и попадают по работе», — рассказала одна из пассажирок, отмечая, что новые билеты обойдутся почти в 200 тысяч рублей.

Дирекция копании пообещала полностью компенсировать потраченные на поездку средства в течение двух недель и предложила дисконт на другие круизы. Кроме того, весь алкоголь на судне распорядились сделать бесплатным до конца поездки. Однако туристы сообщили, что спиртное в конечном счете стали наливать не бесплатно, а с 50-процентной скидкой.

Круиз Swan Hellenic Фото: Swan Hellenic

Еще 170 отдыхающих оказались заложниками похожей ситуации в Антарктике. Из-за технических проблем с двигателем корабль двигался со скорость всего 11 километров в час, и путешествие пришлось отменить. Компания Swan Hellenic отказалась вернуть полную стоимость тура, поэтому россияне и китайцы, которые потратили на него в районе миллиона рублей, пригрозили судом и бунтом. Одна из них, российская туристка Наталья Литвинова, устроила голодовку — женщина не пила и не ела в течение пяти дней. В итоге организаторы пошли ей на уступки, однако на каких именно условиях стороны достигли согласия, неизвестно.

А прошлым летом в Северной Ирландии кругосветное круизное судно Odyssey с пассажирами застряло в Белфасте на три месяца из-за проблем с рулями и коробкой передач. Люди, которые заплатили до 680 тысяч фунтов стерлингов (86 миллионов рублей) за свою роскошную каюту, провели целое лето на корабле вместо обещанных Бермудских островов.