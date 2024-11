«Тут паника» Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии. Почему они не могут вернуться домой?

Около 600 россиян застряли в порту Японии из-за поломки круизного лайнера

От 500 до 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама недалеко от Токио из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Судно должно было прибыть в конечную точку маршрута — Шанхай — 9 ноября, но из-за технической неисправности оно не смогло покинуть порт в Японии. Теперь ориентировочное время прибытия — 11 ноября. У россиян сгорают билеты домой, а новые обойдутся в крупную сумму — почти в 200 тысяч рублей.

Пассажирам не отдают паспорта и не дают встретиться с организаторами круиза

Как рассказала одна из участниц круиза, россиянка по имени Юлия, решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию. Однако, по ее словам, пассажирам не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International пока не организовал встречу со своими представителями.

Россияне теряют сотни тысяч долларов на сгоревших авиабилетах

Другой участник круиза, Александр, пожаловался, что новые билеты из Шанхая в Москву стоят очень дорого. Он также рассказал о просьбе к консульству России в Японии разрешить пассажирам покинуть судно и отправиться в аэропорт Токио для перелета в Шанхай, а оттуда — для возвращения на родину.

Люди теряют сотни тысяч долларов. Я лично должна быть 12-го числа в России! У меня командировка по работе, куча билетов горит. Люди ждут. Тут паника и всем не до отдыха, люди теряют большие финансы и попадают по работе Полина пассажирка круизного лайнера Spectrum of The Seas

По словам россиянки Лилии, представители туроператора заверили пассажиров, что ситуация находится под контролем и они обратились к Royal Caribbean с просьбой связаться с российским консульством и миграционными службами Японии для разрешения россиянам покинуть судно. Однако пока обратной связи путешественники не получили. «Мы сомневаемся, что Royal пойдут на это», — призналась Лилия.

Порт Йокогамы Фото: Itsuo Inouye / AP

Еще один пассажир лайнера разместил пост на форуме Reddit, в котором рассказал, что два двигателя судна вышли из строя.

Капитан только что объявил, что у корабля возникла «техническая проблема», и мы застряли в порту Йокогамы, не имея возможности отправиться в путь, пока не прибудут детали для ремонта. <…> Дружелюбная команда по-прежнему делает все возможное, чтобы помочь нам. К сожалению, мне придется позвонить своему страховому агенту, так как эта задержка помешает моим оставшимся планам на отпуск, полету домой и работе Пользователь Reddit SkylightJewel пассажир круизного лайнера Spectrum of The Seas

Пассажирам пообещали вернуть деньги за круиз и сделали весь алкоголь бесплатным

Круизная компания Royal Caribbean International в своем письме, опубликованном в аккаунте Cruise The World в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), извинилась перед пассажирами Spectrum of The Seas и пообещала полностью возместить потраченные на поездку средства, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кроме того, им предложили 50-процентную скидку на другие круизы, организованные компанией в течение года, а также автоматическое возмещение стоимости авиабилетов, если они приобретались через ее систему, либо выплату в размере 200 долларов (около 19,6 тысячи рублей) на внутренние и 400 долларов (около 39,2 тысячи рублей) на международные рейсы.

Более того, компания распорядилась сделать весь алкоголь на судне с застрявшими россиянами бесплатным. По мнению пассажиров, так Royal Caribbean International хочет «задобрить туристов». По данным другого источника, спиртное на борту предоставляют не бесплатно, а с 50-процентной скидкой.

Лайнеры Royal Caribbean уже сталкивались с техническими неполадками

Spectrum of The Seas — не первый лайнер компании Royal Caribbean International, у которого в последнее время возникали технические неполадки. В октябре этого года у судна Brilliance of the Sea, которое отправилось в круиз по Карибскому морю, возникли проблемы с двигательной системой, из-за чего более двух тысяч пассажиров застряли на ночь в Мексике.

А в апреле компания была вынуждена в последнюю минуту отменить круиз по Аляске на Radiance of the Seas из-за проблемы с двигательной установкой корабля.