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10:01, 7 ноября 2024Путешествия

Сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за его поломки

РБК: около 600 россиян застряли на круизном лайнере в Японии из-за его поломки
Алина Черненко

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама недалеко от Токио из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Об этом РБК рассказала одна из пассажирок судна Юлия.

Изначально планировалось, что лайнер прибудет в китайский Шанхай 9 ноября, но теперь срок перенесли на 11 ноября. Из-за этого у сотен россиян сгорают билеты из Китая на родину. По словам Юлии, решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили путешественникам поехать в аэропорт Токио, купить там билеты в Шанхай и прибыть туда почти в срок первоначальных планов, чтобы затем улететь в Россию.

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Юлия добавила, что пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International «не дает представителей».

Другой россиянин Александр пояснил, что участники круиза не могут покинуть судно, так как у них нет виз, а японские власти не идут на уступки. Пассажиры обратились за помощью в российское консульство.

В апреле сотни россиян застряли на круизном лайнере «Сергей Дягилев» на Речном вокзале в Москве. Заявка, которую судовладелец отправлял в Роспотребнадзор, сразу не пришла, и людям пришлось сидеть в каютах и ждать отправления более 20 часов.

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