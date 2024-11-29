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10:26, 29 ноября 2024Путешествия

Круизный лайнер с туристами застрял в Антарктике. Россияне объявили голодовку, китайцы собрались устроить бунт

Mash: четверо россиян объявили голодовку на круизе в Антарктику
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Россияне застряли на борту круизного лайнера в Антарктике и устроили массовую голодовку. Всего на судне SH DIANA более 170 пассажиров.

Роскошный круизный лайнер направлялся в Антарктиду, однако в пути у него возникли неполадки с двигателем, из-за чего круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку. Как сообщили в организации, судно «ползет» со скоростью 11 километров в час.

«Оно должно прибыть в город Ушуайе на юге Аргентины в субботу, 30 декабря. Затем на борт должна подняться группа инженеров, чтобы устранить неполадку перед его следующим рейсом 3 декабря», — рассказали в круизной компании.

Пассажиры отдали за путевки от 972 тысяч рублей

Путешественники выразили свое недовольство ситуацией и потребовали вернуть им средства, потраченные на круиз. Известно, что цена за путевку варьируется от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей.

Кадр: Telegram-канал SHOT

В протестной акции на борту SH DIANA приняли участие по меньшей мере четыре россиянина. По их словам, количество протестующих будет только увеличиваться. Более того, они пригрозили бунтом на борту.

«Китайцы обещают объявить бунт и хотят корабль взять под управление силой», — заявил один из путешественников.

Известно, что круизная компания отказывается возмещать полную стоимость тура. При этом гендиректор компании SH DIANА Андреа Зито в ответ на это заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 процентов». Туристы собираются подавать в суд для полного возмещения средств.

Кадр: Telegram-канал Mash

Ранее сотни россиян застряли на круизном лайнере в Японии

В начале ноября около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas. Судно не смогло покинуть порт из-за технической неисправности.

Как рассказала одна из участниц круиза, россиянка по имени Юлия, пассажирам не отдавали паспорта, из-за чего билеты на родину просто сгорели.

Решить вопрос можно было бы, если бы власти Японии разрешили россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 8 ноября. Тогда они смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию

Юлияпассажирка круизного лайнера Spectrum of The Seas

Однако пассажирам пообещали вернуть деньги за круиз и сделали весь алкоголь бесплатным. Круизная компания Royal Caribbean International извинилась перед пассажирами судна и пообещала полностью возместить потраченные на поездку средства в течение 14 рабочих дней.

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Также им предложили 50-процентную скидку на другие круизы, организованные компанией в течение года, а также автоматическое возмещение стоимости авиабилетов, если они приобретались через ее систему, либо выплату в размере 200 долларов (около 19,6 тысячи рублей) на внутренние и 400 долларов (около 39,2 тысячи рублей) на международные рейсы.

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