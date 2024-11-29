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09:01, 29 ноября 2024Путешествия

Устроившие голодовку на круизном лайнере россияне пригрозили бунтом и попали на видео

Mash: россияне устроили голодовку в ходе круиза по Антарктиде
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере в Антарктике и устроившие голодовку на борту, попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

В протестной акции на борту роскошного судна SH DIANA приняли участие по меньшей мере четыре россиянина. Пассажиры отметили, что количество протестующих будет только увеличиваться. Более того, они пригрозили бунтом на борту.

«Китайцы обещают бунт объявить и хотят корабль взять под управление силой», — заявил один из путешественников.

Ранее стало известно, что свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту. По пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку.

Цена за путевку варьируется от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Swan hellenic отказывается возмещать полную стоимость тура, поэтому путешественники из России и начали протестовать.

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