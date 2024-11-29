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08:36, 29 ноября 2024Путешествия

Россияне застряли на круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку

Свыше 170 пассажиров роскошного круизного лайнера застряли в Антарктике
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Кадр: Telegram-канал SHOT

Свыше 170 пассажиров, в том числе российские туристы, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике и устроили голодовку на борту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, по пути в Антарктиду у судна SH DIANA возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании Swan hellenic пришлось отменить поездку.

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«Сейчас судно ползет со скоростью 11 километров в час к городу Ушуайе на юге Аргентины, — говорится в сообщении. — Оно должно прибыть туда в субботу, 30 декабря. Затем на борт должна подняться группа инженеров, чтобы устранить неполадку перед его следующим рейсом 3 декабря».

Цена за путевку варьируется от 972 тысяч рублей до 1,3 миллиона рублей. Swan hellenic отказывается возмещать полную стоимость тура, поэтому путешественники из России и начали протестовать.

Гендиректор компании SH DIANА Андреа Зито в ответ на это заявил, что предложение, сделанное пассажирам, «значительно превышает установленное законом требование — примерно на 30 процентов». Однако туристы с таким решением не согласны и собираются подавать в суд для полного возмещения средств.

Ранее около 600 российских туристов застряли в японском порту Йокогама недалеко от Токио из-за поломки круизного лайнера Spectrum of The Seas.

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