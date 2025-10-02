Экипаж престижного круизного лайнера подобрал терпящих бедствие на плоту в море людей

Экипаж престижного круизного лайнера спас терпящих бедствие в Юкатанском проливе людей. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным источника, кораблю «Очарование морей» компании Royal Caribbean пришлось сойти с пятидневного курса из-за урагана «Имельда». В воскресенье, 27 сентября, судно находилось между Кубой и Мексикой. В это время семья туриста Джеффри Уокера прогуливалась по палубе и заметила «маленький белый огонек» в море.

Оказалось, что огонь был на плоте, на котором находилось 10 человек. Капитан судна объявил пассажирам, что подберет их. «Когда мы приблизились, стало ясно, что плот разваливается», — рассказал Уокер.

По наблюдениям очевидца, плавательное средство могло вскоре уйти под воду. Дрейфующих людей подобрали две спущенные на воду шлюпки.

