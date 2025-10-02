Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 2 октября 2025Путешествия

Экипаж престижного круизного лайнера подобрал терпящих бедствие на плоту в море людей

NBC News: Экипаж судна Royal Caribbean спас 10 человек, плывущих на плоту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Экипаж престижного круизного лайнера спас терпящих бедствие в Юкатанском проливе людей. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным источника, кораблю «Очарование морей» компании Royal Caribbean пришлось сойти с пятидневного курса из-за урагана «Имельда». В воскресенье, 27 сентября, судно находилось между Кубой и Мексикой. В это время семья туриста Джеффри Уокера прогуливалась по палубе и заметила «маленький белый огонек» в море.

Оказалось, что огонь был на плоте, на котором находилось 10 человек. Капитан судна объявил пассажирам, что подберет их. «Когда мы приблизились, стало ясно, что плот разваливается», — рассказал Уокер.

По наблюдениям очевидца, плавательное средство могло вскоре уйти под воду. Дрейфующих людей подобрали две спущенные на воду шлюпки.

Ранее пассажиры корабля «Чудеса морей» устроили на борту массовую драку и сорвали круиз. В драке участвовали не менее 12 человек.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Готовыми нужно быть к чему угодно». Главное из выступления президента России на «Валдае»

    Раскрыта жестокая расправа над девочкой-подростком 30-летней давности

    Путин понадеялся на желание Украины сесть за стол переговоров

    Панда Катюша объелась тортом

    Путин сравнил потери России и Украины

    Путин заявил о неразберихе в ВСУ

    Захарова высказалась о задержании Францией танкера якобы «теневого флота» России

    Хрущевки в России предложили разукрасить для позитива

    Путин раскрыл потери ВСУ за месяц

    Путин ответил Трампу на сравнения России с «бумажным тигром»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости