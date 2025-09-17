Путешествия
20:01, 17 сентября 2025Путешествия

Пассажиры корабля «Чудеса морей» устроили на борту массовую драку и сорвали круиз

Daily Mail: Пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали четырехдневный круиз
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Grouchovi / Wikimedia

Пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали круиз по Багамским островам из-за конфликта у детского бассейна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 15 сентября корабль «Чудеса морей» отправился в четырехдневное путешествие из порта Майами, США. Однако вскоре после отплытия пассажиры лайнера устроили массовую драку на борту. Тем самым они вынудили капитана судна вернуться в гавань отправления вечером того же дня.

Уточняется, что в драке участвовали не менее 12 человек, двоих пришлось госпитализировать. По прибытии всех дебоширов передали сотрудникам полиции.

Ранее задолжавший 1,3 миллиона рублей в покер пассажир круизного лайнера прыгнул за борт. Такое решение он принял сразу после прибытия судна в морской порт.

