Пассажиры корабля «Чудеса морей» устроили на борту массовую драку и сорвали круиз

Daily Mail: Пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали четырехдневный круиз

Пассажиры лайнера Royal Caribbean сорвали круиз по Багамским островам из-за конфликта у детского бассейна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, 15 сентября корабль «Чудеса морей» отправился в четырехдневное путешествие из порта Майами, США. Однако вскоре после отплытия пассажиры лайнера устроили массовую драку на борту. Тем самым они вынудили капитана судна вернуться в гавань отправления вечером того же дня.

Уточняется, что в драке участвовали не менее 12 человек, двоих пришлось госпитализировать. По прибытии всех дебоширов передали сотрудникам полиции.

