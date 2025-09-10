Задолжавший 1,3 миллиона рублей в покер пассажир круизного лайнера прыгнул за борт

CBS News: Пассажир круизного лайнера Royal Caribbean прыгнул за борт из-за долга

Пассажир круизного лайнера Royal Caribbean прыгнул за борт, чтобы скрыться от уплаты игорного долга. Об этом сообщает издание CBS News.

По данным источника, Джей Гонсалес-Диас сел на борт «Рапсодии морей» в порту Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 31 августа и отправился в недельный тур к Барбадосу. За все время плаванья он проиграл в покер 16 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей). Судно вернулось в гавань 7 сентября. Когда на лайнере началась проверка Таможенно-пограничной службы США, мужчина прыгнул за борт.

На берег задолжавшего крупную сумму туриста доставил проплывавший мимо водитель гидроцикла. Затем Гонсалеса-Диаса схватили возле здания Капитолия, при нем полиция обнаружила 14,6 тысячи долларов (1,2 миллиона рублей) наличными, два телефона и пять паспортов. Мужчину обвинили в неуплате долга и попытке уклониться от уплаты налогов.

На данный момент ему грозит штраф в размере 250 тысяч долларов (21,1 миллиона рублей) или лишение свободы до пяти лет. Авантюриста отпустили из-под стражи под залог.

Ранее на видео попали пассажиры круизного лайнера, которые устроили драку из-за жареной курицы. Инцидент произошел на борту судна Sunshine около двух часов ночи.