19:27, 21 августа 2025

Туристы устроили массовую драку на круизном лайнере из-за жареной курицы и попали на видео

NYP: Пассажиры круизного лайнера Carnival Cruises подрались из-за жареной курицы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажиры круизного лайнера компании Carnival Cruises устроили массовую драку из-за жареной курицы. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, инцидент произошел на борту судна Sunshine около двух часов ночи в понедельник, 20 августа. Туристы подрались рядом с грилем с куриными стрипсами. Уточняется, что судно прибыло в Майами, США, завершив путешествие.

На опубликованное очевидцем видео попали около десятка людей, которые кричали и избивали друг друга в обеденной зоне. Несколько охранников попытались разнять дебоширов, однако те начали кидаться обувью.

Автор ролика Майк Терра признался, что это был единственный нестандартный случай во время круиза. «Я точно не знаю, почему на самом деле началась драка. Но все люди стояли в очереди за едой», — сообщил Терра изданию.

Ранее на видео попали пассажиры самолета, которые устроили драку в салоне. Путешественники были вынуждены задержаться на борту во время посадки по вине двух мужчин, подравшихся из-за плача ребенка.

