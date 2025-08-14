Путешествия
17:26, 14 августа 2025Путешествия

Пассажиры самолета устроили драку из-за плача ребенка и попали на видео

DM: Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили драку после посадки в Лиссабоне
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Два пассажира устроили драку на борту приземлившегося в Европе самолета. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел 12 августа на борту самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер, следовавший рейсом из лондонского аэропорта Станстед в Лиссабон, Португалия, приземлился в воздушной гавани назначения. Однако пассажиры были вынуждены задержаться во время посадки по вине двух мужчин, которые подрались из-за плача ребенка.

На опубликованное в сети видео попали агрессивно настроенные путешественники. Дебоширы стояли в проходе, многие туристы перекрикивали друг друга, при этом мать двоих детей пыталась их успокоить.

Представитель Ryanair сообщил изданию, что экипаж воздушного судна обратился за помощью в полицию. «Самолет встретили сотрудники местных правоохранительных органов, пассажиры были эвакуированы», — добавил сотрудник компании.

Ранее пассажир Breeze Airways устроил дебош на борту. Мужчина внезапно начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги в адрес бортпроводников.

