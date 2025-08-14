Путешествия
Пьяный пассажир рейса в США начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги

Пассажир Breeze Airways начал выкрикивать расистские лозунги на рейсе в США
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Пассажир авиакомпании Breeze Airways устроил дебош на борту и дважды вырывался из сдерживающих устройств. Подробностями истории поделился телеканал ABC News.

Инцидент произошел на рейсе из Норфолка в Лос-Анджелес, США. Во время полета пьяный мужчина, личность которого не раскрывается, внезапно начал размахивать скейтбордом и выкрикивать расистские лозунги в адрес бортпроводников. Более того, дебошир устроил драку, в результате которой один пассажир и сотрудник авиакомпании получили травмы.

Членам экипажа пришлось дважды усмирять нарушителя, но оба раза ему удалось освободиться. В итоге пилоты приняли решение посадить лайнер в аэропорту штата Колорадо. После приземления буйного пассажира задержала полиция. Его доставили в следственный изолятор округа Меса.

Ранее пассажирка авиакомпании Ibom Air угодила в тюрьму в Нигерии за нападение на стюардессу. Она набросилась на стюардессу, сорвала с нее парик и очки и несколько раз ударила по лицу.

    Все новости