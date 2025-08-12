Путешествия
19:28, 12 августа 2025
Путешествия

Буйная пассажирка напала на стюардессу, сорвала с нее парик и ударила по лицу

Алина Черненко

Фото: Ibom Air

Пассажирка авиакомпании Ibom Air угодила в тюрьму в Нигерии за нападение на стюардессу. Об этом сообщает портал This Day.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 10 августа, на рейсе из Уйо в Лагос. Незадолго до взлета путешественница по имени Комфорт Эммансон наотрез отказалась выключать свой мобильный телефон в соответствии со стандартными правилами безопасности полетов. В конце концов попутчик женщины взял ее гаджет и сделал это за нее, спровоцировав гнев Эммансон.

По прибытии в точку назначения буйная пассажирка дождалась высадки всех людей из самолета, а затем набросилась на стюардессу, которая ранее просила ее выключить смартфон. Она сорвала с бортпроводницы парик и очки и несколько раз ударила ее по лицу. Когда коллега сотрудницы авиакомпании захотела помешать дебоширке, та замахнулась и на нее. Затем Эммансон попыталась силой вырвать из специальных креплений огнетушитель, чтобы использовать его в качестве оружия.

К этому времени командир воздушного судна сообщил о произошедшем службе безопасности аэропорта. Прибытие правоохранителей не остановило нарушительницу — она набросилась с кулаками и на них. Эммансон пришлось вывести из салона силой.

Как пишет издание, авиакомпания направила отчет об инциденте в Управление гражданской авиации Нигерии (NCAA) и запретила Эммансон летать своими рейсами. Журналисты также выяснили, что дебоширку отправили в исправительный центр Кирикири в штате Лагос после предъявления ей обвинения полицией.

Ранее пассажирка лоукостера Ryanair устроила дебош в самолете и избежала наказания. Во время полета она напилась водки из дьюти-фри и стала вести себя агрессивно.

