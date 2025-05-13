Пассажирка напилась водки в самолете, ударила стюардессу и избежала наказания

Daily Mail: Пассажирка Ryanair устроила дебош в самолете и избежала наказания

Пассажирка лоукостера Ryanair устроила дебош в самолете и избежала наказания. Подробности сообщило издание Daily Mail.

По данным суда, 26 ноября 2024 года 44-летняя британка Кэтрин Беллис возвращалась в Ливерпуль с курортного острова Тенерифе в Испании. Во время полета она напилась водки из дьюти-фри и стала вести себя агрессивно.

Женщина ударила своего партнера Кристофера Кенни и назвала его «избивателем жен». Она не реагировала на многочисленные просьбы бортпроводников прекратить распитие алкоголя, а также на предупреждение пилота по громкой связи. Дебоширка также ударила стюардессу, которая хотела забрать у нее бутылку. После приземления полицейские арестовали британку.

В ходе судебного заседания она раскаялась и извинилась за свое поведение. Выяснилось, что у Беллис диагностировали повышенную тревожность и депрессию. Судья учел отсутствие судимостей и хорошие отзывы знакомых о женщине, которая воспитывает двоих детей, и назначил ей условный срок.

Ранее сообщалось, что пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош в самолете и был выгнан с рейса. Мужчина обозлился на стюардесс из-за медленного обслуживания.