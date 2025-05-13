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09:41, 13 мая 2025Путешествия

Пассажир обозлился на стюардесс, устроил пьяный дебош и был выгнан с рейса

The Sun: Пассажир Jet2 устроил пьяный дебош и сорвал рейс на Кипр
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пьяный пассажир авиакомпании Jet2 устроил дебош в самолете и был выгнан с рейса. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Непредвиденная ситуация произошла 10 мая на рейсе из британского Эдинбурга в Ларнаку, Кипр. Во время полета один из путешественников обозлился на стюардесс из-за медленного обслуживания и начал вести себя агрессивно.

В итоге дебошир сорвал рейс и вынудил пилотов приземлиться в Салониках, Греция. Там местная полиция поднялась на борт и выдворила пьяного нарушителя. Отмечается, что после незапланированной посадки лайнер вылетел в аэропорт назначения только через 2,5 часа.

Ранее россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву и угодил в полицию в чужой стране. Его высадили в Баку и передали азербайджанским правоохранителям.

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