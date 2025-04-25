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17:02, 25 апреля 2025Путешествия

Пассажиры скрутили буйного россиянина на рейсе из Дубая и сдали его полиции другой страны

Россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву и угодил в полицию в Баку
Мария Борисова
Мария Борисова

Пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Дубая в Москву и угодил в полицию в чужой стране. Подробности приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, мужчина по имени Александр сел в самолет, летевший в Шереметьево, пьяным. Он начал кричать на попутчиков, трогать их и обзывать «чурбанеллами». Дебошир громко матерился и не реагировал на замечания бортпроводников.

В результате другие пассажиры скрутили буйного мужчину и связали ему руки. Тем временем пилоты экстренно сели в Баку, где россиянина сдали азербайджанской полиции. При задержании Александр жаловался правоохранителями, что его били.

Уточняется, что после посадки офицеры опросили экипаж российского лайнера. Путешественникам пообещали, что борт вылетит в Москву через 30-40 минут.

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