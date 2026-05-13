Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

Врио губернатора Брянской области выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук дал первый комментарий после назначения на должность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», — сказал он.

Политик также заявил, что самым главным для него является выстраивание отношений с людьми.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Президент России Владимир Путин принял увольнение главы региона. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день глава государства назначил Егора Ковальчука врио губернатора российского приграничного региона.