Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 13 мая 2026Россия

Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

Врио брянского губернатора Ковальчук дал первый комментарий после назначения
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Врио губернатора Брянской области выпускник «школы губернаторов» Егор Ковальчук дал первый комментарий после назначения на должность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, большая честь получить такое предложение и продолжить работу, в общем-то, в непростом регионе в непростой ситуации текущей», — сказал он.

Политик также заявил, что самым главным для него является выстраивание отношений с людьми.

Об отставке губернатора Брянской области Александра Богомаза стало известно ранее 13 мая. Президент России Владимир Путин принял увольнение главы региона. Отмечается, что Богомаз ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день глава государства назначил Егора Ковальчука врио губернатора российского приграничного региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Части россиян пообещали град и грозы

    65-летнего Шона Пенна сравнили с пьяницей из-за внешности на баскетбольном матче

    Неизвестный украл череп святой из церкви

    Торговле России и Индии предсказали двукратный рост

    Футболист «Рубина» показал швы на лице и раскритиковал судейство в игре со «Спартаком»

    Шестеро спасены из пожара в доме на востоке Москвы

    Погранпереходы Словакии с Украиной открылись

    Критик сравнил американские сериалы с курением

    Россиянин получил 20 лет колонии после очередной семейной ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok