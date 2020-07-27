Российский боец MMA рассказал о выпивавшем до боя с Иcмаиловым Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов рассказал о выпивавшем до боя с Магомедом Исмаиловым Александре Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Емельяненко за неделю до боя пил. Если бы не пил, у Маги шансов было бы поменьше. Люди видели, как за неделю до боя он бухал в "Марриотте". Человек не меняется», — заявил Харитонов. По его мнению, из-за алкоголя результат боя был очевиден.

Боец посчитал, что, тренируясь в Грозном, Емельяненко сохранял дисциплину, однако по приезде в Сочи расслабился. «В клубе "Ахмат" коллектив дружный и спортивный. Но он уехал на вольные хлеба в Сочи, расслабился: одна, вторая стопка. А останавливаться он не умеет», — высказался он.

24 июля Исмаилов нокаутировал Емельяненко на турнире в Сочи. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года. После поединка Исмаилов рассказал, что соперник попросил его о проведении реванша.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В его активе 28 побед при восьми поражениях. На счету Исмаилова 16 побед и два поражения при единственной ничьей.