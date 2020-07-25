Емельяненко попросил Исмаилова о реванше

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов рассказал об общении со своим оппонентом Александром Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107. Об этом сообщает «Матч ТВ».

34-летний Исмаилов признался, что Емельяненко попросил его о проведении реванша. При этом боец подчеркнул, что не намерен выступать в тяжелом весе. Для поединка против Емельяненко Исмаилов набрал вес. Перед схваткой он составлял 93,8 килограмма. При этом боец выступает в средней весовой категории.

24 июля Исмаилов нокаутировал соперника на турнире в Сочи. Рефери остановил поединок в третьем раунде, зафиксировав поражение 38-летнего Емельяненко нокаутом. Тяжеловес уступил впервые с 2014 года.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко в декабре 2019 года. Поединок должен был состояться в апреле. Однако из-за пандемии турнир с участием бойцов было решено отложить.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В активе 38-летнего тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях. В августе 2018-го он бился с американцем Тони Джонсоном — схватка завершилась вничью.