Магомед Исмаилов подерется с Уральским Халком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов подерется с соотечественником Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок пройдет в полутяжелом весе и станет главным событием турнира Absolute Championship Akhmat 115. Бой состоится 12 декабря.

На счету 34-летнего Исмаилова 14 побед, три поражения, еще один бой с его участием завершился вничью. Последний поединок он провел против Александра Емельяненко, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.

В активе 31-летнего Штыркова 16 побед при одном поражении. В июне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт со спортсменом после сдачи им положительной допинг-пробы.

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