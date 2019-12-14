Уральский Халк проиграл впервые в карьере

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк потерпел первое поражение в карьере, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок завершился во втором раунде, когда Эномото провел удушающий прием, вынудив Штыркова сдаться. До этого 31-летний россиянин выиграл 16 боев в профессиональной карьере. Швейцарский боец одержал 20-ю победу при 11 поражениях.

В июне Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) расторг контракт со Штырковым после сдачи им положительной допинг-пробы. Россиянин должен был выступить на апрельском турнире в Санкт-Петербурге, но снялся с боя в последний момент. Тогда причиной снятия назывались проблемы со здоровьем, приведшие к госпитализации.

В мае 2019 года Штырков вместе с другими бойцами академии «Русской медной компании» появлялся на акции протеста в Екатеринбурге, где местные жители выступали против строительства храма в одном из городских скверов. Тогда боец заявлял, что не участвовал в разгоне протестующих, а помогал восстановить ограждение территории. Перед поединком с Эномото, отвечая на вопрос журналиста Александра Лютикова, Штырков сказал, что его «официальное появление в сквере никак его не дискредитировало».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!