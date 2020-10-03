Исмаилов выразил готовность помочь Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов выразил готовность помочь Александру Емельяненко. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши все хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет», — написал боец. Исмаилов также добавил, что если он стал причиной падения какого-то человека, то готов сам поднять его. При этом спортсмен отметил, что надеется на то, что у Емельяненко все в порядке.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.

После встречи Емельяненко выложил только один пост в своем Instagram в середине августа. Боец также не появлялся в других социальных сетях и СМИ.