Боец Шлеменко назвал причину поражения Емельяненко в поединке с Исмаиловым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко назвал причину поражения Александра Емельяненко в поединке с Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, изначально он делал ставку на Емельяненко, так как следил за его подготовкой. Однако на поединок с Исмаиловым боец вышел отекшим, так как, скорее всего, сорвался и накануне встречи выпил много алкоголя.

Шлеменко также порассуждал на тему возможного возвращения Емельяненко в октагон. По словам спортсмена, ему было бы интересно снова увидеть поединки с участием россиянина, однако он не знает, нужно ли это самому бойцу.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.