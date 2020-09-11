Нурмагомедов рассказал о выигранных благодаря Исмаилову баранах

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о трех выигранных баранах благодаря бойцу смешанного стиля (MMA) Магомеду Исмаилову. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале «Лысый Хищник».

Россиянин отметил, что сделал ставку в виде трех животных на бой коллеги против Александра Емельяненко. Нурмагомедов заявил, что не сомневался в уверенной победе Исмаилова, так как тот был стилистически неудобным для своего оппонента благодаря умению бороться в партере.

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым состоялся 24 июля в Сочи в рамках турнира ACA 107. Исмаилов доминировал на протяжении всего боя. Рефери остановил добивание находившегося под ним Емельяненко в третьем раунде.

Нурмагомедов — второй боец UFC без учета весовых категорий. На его счету 28 побед в 28 поединках. В последний раз он выходил в октагон в сентябре 2019-го, когда одолел американца Дастина Порье.