Российский боец нокаутировал казахстанца на турнире памяти отца Нурмагомедова

🏆 Владимир Минеев @mineevmma становится чемпионом @fightnights в среднем весе, он одержал победу над Дауреном Ермековым - техническим нокаутом в 3-м раунде! 📺Полное видео боя смотрите в наших группах в социальных сетях и на нашем YouTube канале FIGHT NIGHTS GLOBAL TV. Фото опубликовано @fightnights

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев одержал победу над представителем Казахстана Дауреном Ермековым на турнире памяти отца чемпиона UFC Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Видео появилось в Instagram Fight Nights Global (FNG).

Российский боец нокаутировал казахстанца в третьем раунде. Минеев стал чемпионом FNG в среднем весе. На счету россиянина теперь 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Ермекова 14 побед и пять поражений.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.