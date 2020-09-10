Российский боец нокаутировал казахстанца на турнире памяти отца Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев одержал победу над представителем Казахстана Дауреном Ермековым на турнире памяти отца чемпиона UFC Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Видео появилось в Instagram Fight Nights Global (FNG).
Российский боец нокаутировал казахстанца в третьем раунде. Минеев стал чемпионом FNG в среднем весе. На счету россиянина теперь 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Ермекова 14 побед и пять поражений.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, тогда ему диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.
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