Ученик Абдулманапа Нурмагомедова проведет бой с бывшим чемпионом UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев проведет бой с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Об этом сообщает MMA Fighting.

Встреча в легкой весовой категории состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254. Главным событием вечера станет чемпионский бой другого россиянина — Хабиба Нурмагомедова — против американца Джатина Гэтжи.

Махачев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова. 57-летний тренер умер 3 июля из-за осложнений от коронавирусной инфекции. 28-летний россиянин за профессиональную карьеру в MMA одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

Дос Аньос — бывший чемпион UFC в легком весе. Для 35-летнего бразильца бой будет первым в этой весовой категории с 2016 года, когда он решением судей проиграл Тони Фергюсону. После этого спортсмен поднялся в полусредний вес, где одержал четыре победы и потерпел столько же поражений.