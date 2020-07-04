Тарасова обратилась с просьбой к Нурмагомедову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась с просьбой к российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Самое главное, прошу Хабиба не принимать поспешных решений и стойко воспринимать все невзгоды», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что спортсмену «все время будет тяжело», потому что смерть отца не забывается.

Тарасова также выразила соболезнования семье Нурмагомедовых и назвала Абдулманапа «великим тренером, большим человеком, воспитавшим многих чемпионов и сделавший много открытий для спорта высших достижений».

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля. Причиной стали осложнения от коронавирусной инфекции.

Семья Абдулманапа Нурмагомедова уже выступила с заявлением в связи с его похоронами. Родные тренера призвали не приезжать из-за пандемии коронавируса. Они предложили выразить соболезнования по телефону.

Абдулманап Нурмагомедов подготовил ряд чемпионов мира по боевому самбо и несколько бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо его сына Хабиба Нурмагомедова, чемпиона организации в легком весе, это, в частности, Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов.

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