Тактаров оценил готовность Нурмагомедова к бою с Гэтжи после смерти отца

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров оценил готовность россиянина Хабиба Нурмагомедова к бою с американцем Джастином Гэтжи после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова. Его слова приводит Sport24.

Тактаров заявил, что сложно комментировать состояние спортсмена после трагедии в семье. «Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», — посчитал он.

Ранее 28 июля глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября. Противостояние должно состояться на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Изначально поединок Нурмагомедова и Гэтжи планировался на сентябрь. Его перенесли из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля. Он был госпитализирован в апреле, у него диагностировали коронавирус. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного заболевания.