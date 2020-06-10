Тактаров высказался об устроенном Ефремовым смертельном ДТП

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров в Instagram высказался об устроенном актером Михаилом Ефремовым смертельном ДТП.

«Кроме скорби и соболезнований семье пострадавшего, ничего не могу сказать. Михаилу теперь хорошо вылечат печень; мозгами, может, соберется. У него были не те друзья в последнее время, не то окружение, где-то режиссеры попустительствовали», — посчитал Тактаров. Он добавил, что трезвым актер снимается блестяще.

Материалы по теме Актер Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы На Садовом кольце столкнулись внедорожник актера и грузовой фургон

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Его автомобиль на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Актер не пострадал, водитель фургона умер в больнице от потери крови. Ефремову грозит тюремный срок, его задержали.

Тактаров известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1990-х. Россиянин долгое время проживал в США, где после завершения бойцовской карьеры начал сниматься в кино.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!