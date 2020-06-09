Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Валуев обратил внимание на то, что Ефремов неоднократно появлялся на публике в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, актер, будучи публичным человеком, обязан показывать хороший пример другим людям. «Закон предусматривает меру пресечения. Жалко погибшего человека, он-то ни в чем не виноват», — посчитал депутат.

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ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице, актер практически не пострадал. Он был отпущен под подписку о невыезде.

Валуев дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Он был избран депутатом Госдумы от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2011 году.

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