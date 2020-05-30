Валуев ответил на предложение гей-журнала «познакомиться поближе»

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на предложение гей-журнала о сотрудничестве. Соответствующее заявление появилось в веб-конференции спортсмена.

Один из юзеров, представившийся главным редактором гей-журнала, предложил Валуеву дать интервью их изданию, отметив, что редакция рассчитывает «познакомиться поближе» с бывшим боксером. Депутат отказался от предложения. Он написал, что информацию о нем редакция может найти в «Википедии» и перечислил членов своей семьи.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Валуев был избран депутатом Госдумы от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2011 году. Также он является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

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