Валуев ответил на призыв «свалить из Госдумы, пока живой»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил на призыв одного из пользователей сети покинуть Государственную Думу. Соответствующие комментарии появились в веб-конференции спортсмена.

Неизвестный пользователь по имени Павел призвал боксера «не лезть против оппозиции и свалить со своего поста, пока живой». Валуев ответил, что ему не стоит угрожать, а оппозиция должна быть здоровой.

Валуев оставил профессиональный бокс в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. На счету россиянина 52 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 50 побед (34 — нокаутом) и потерпел два поражения.

Валуев был избран депутатом Госдумы от Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2011 году. Также он является членом комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

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