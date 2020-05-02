Валуев отказался учить Соловьева ударной технике

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отказался обучать телеведущего Владмира Соловьева ударной технике. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По его словам, любой мастер спорта по боксу или кикбоксингу сможет выступить в качестве тренера для журналиста, так как в динамике и технике удара все достаточно похоже.

1 мая оценку бойцовским навыкам Соловьева дал Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова. По словам специалиста, для непрофессионального спортсмена журналист хорошо разбирается в единоборствах.

Ранее Соловьев провел мастер-класс по исполнению ударов на своем канале в YouTube, а также пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой.

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