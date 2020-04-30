Губерниев высказался о конфликте Уткина и Соловьева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между телеведущим Владимиром Соловьевым и журналистом Василием Уткиным. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Губерниев назвал происходящее дичью. «Жалко, что сейчас нет журналистской этики, все обижают друг друга. Меня учили, что журналисты как покойники. Я расстраиваюсь, что такие вещи у нас происходят. Люди просто переходят границы», — заявил комментатор.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. Соловьев пригрозил Уткину физической расправой и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам». Комментатор ответил на угрозы и предрек Соловьеву инсульт.

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