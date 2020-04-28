Российский боец ММА высмеял Соловьева за его угрозы в адрес Уткина

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Василевский высмеял телеведущего Владимира Соловьева за угрозы в адрес спортивного комментатора Василия Уткина. Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я, честно говоря, думал, что он телеведущий, а оказалось, он боец, да еще и с такими талантами», — подписал публикацию спортсмен. Он добавил, что ему постоянно попадается «невероятно устрашающее видео» Соловьева с угрозами Уткину.

Конфликт между Уткиным и Соловьевым разгорелся 12 апреля после того, как комментатор в эфире канала «Дождь» выразил возмущение тем, что вынужден оставаться дома за свой счет и продолжать вносить все коммунальные платежи. Соловьев пригрозил Уткину физической расправой и посоветовал оппоненту «озираться по сторонам». Комментатор ответил на угрозы и предрек Соловьеву инсульт.

31-летний Василевский за карьеру провел 41 бой, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Он известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).

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