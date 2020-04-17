Российский хоккеист раскритиковал карантин и поделился «кощунственными» идеями

Бывший хоккеист сборной России Илья Брызгалов раскритиковал меры по борьбе с распространением коронавируса. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

«Сколько мы еще можем просидеть на этом карантине? Люди без работы, голодают. Кто-то живет в маленьких домиках или квартирках, а в семье много детей», — заявил Брызгалов. Он подчеркнул, что неизвестно, насколько принятые меры эффективны.

«Можно сказать, что у меня кощунственные идеи. Но ведь появились голод, депрессия, безработица, стрессы», — добавил бывший игрок.

Кроме того, спортсмен заметил, что не боится заразиться коронавирусом. «Мне кажется, я им уже переболел еще в декабре. У меня был сухой кашель, температура», — заключил он.

Ранее 17 апреля сообщалось, что чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 12 апреля скончался еще один победитель ЧМ-1966 Питер Бонетти.

Брызгалов — чемпион мира 2009 года в составе национальной команды и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр-2002. Большую часть клубной карьеры голкипер провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с «Анахайм Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. Брызгалов постоянно проживает в США.

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