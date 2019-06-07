Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Брызгалов отдал должное национальной команде Финляндии, которая каждый год вносит коррективы в игру и развивается, несмотря на небольшое количество ярких хоккеистов. «У нас-то их все равно больше. Смотришь на топ-игроков НХЛ — так там одни русские. Хотя как медали собирать золотые — где они все? Нету», — задался вопросом он.

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При этом бывший голкипер отметил, что у игроков НХЛ хоккей яркий и динамичный, а у финнов из года в года стиль не меняется. «Они только в последнее время стали выдавать сильных игроков. Но у них нет столько ярких звезд, как у России или Канады. Я имею в виду индивидуальностей», — добавил он.

На прошедшем в Словакии мировом первенстве российские хоккеисты заняли третье место. В матче за бронзовые медали команда одержала победу над чехами по буллитам. Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале канадцев.

Брызгалов в 2007 году в составе «Анахайм Дакс» выиграл Кубок Стэнли. Вместе со сборной России хоккеист становился чемпионом мира в 2009-м и бронзовым призером Олимпийских игр в 2002-м.

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