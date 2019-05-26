Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче за бронзу чемпионата мира

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 мая, в Братиславе. Первую шайбу в матче забросил Михаил Григоренко на 14-й минуте. Чехи сравняли счет спустя 41 секунду благодаря шайбе Михала Ржепика, а 19-й минуте вышли вперед — отличился Доминик Кубалик. На 21-й минуте Артем Анисимов вновь сделал счет равным.

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В основное время матча команды больше не сумели забить. В овертайме также не была заброшена ни одна шайба. В итоге в серии буллитов точнее оказались россияне — 2:0.

25 мая сборная России в полуфинале проиграла Финляндии — 0:1. Чехи же уступили команде Канады со счетом 1:5.

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