Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады разгромила сборную Чехии со счетом 5:1 в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Канадцы вышли вперед на шестой минуте матча усилиями форварда Марка Стоуна. Во втором периоде сборная Канады увеличила разрыв в счете, забросив две шайбы. Голами отметились Дарнелл Нурс и Пьер-Люк Дюбуа. В начале третьего периода Дюбуа оформил дубль. Кайл Туррис на 47-й минуте забросил четвертую шайбу. За семь минут до финальной сирены Тома Шабо сделал счет 5:0. Единственную шайбу за чехов провел Томаш Загорна.

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Ранее 25 мая сборная России уступила команде Финляндии (0:1). Отечественная команда не участвовала в финале турнира с 2014 года.

Матч между Канадой и Финляндией пройдет 26 мая. Североамериканская сборная в последний раз становилась победительницей турнира в 2016 году.

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