Хоккеист сборной России отверг «финское проклятие»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов прокомментировал поражение в полуфинале против команды Финляндии (0:1). Его слова передает «Чемпионат.com».

«С нулем не выигрываешь. Много моментов было, но реализовать не получилось», — заявил он. Предположение репортера о существовании «финского проклятия» Капризов отверг. «Выигрывает команда, и проигрывает команда. Вратарь соперника здорово отыграл, много выручал. Финское проклятие? Не знаю, ну какое проклятие может быть», — заключил 22-летний форвард.

Ранее 25 мая сборная России уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Отечественные хоккеисты проиграли с минимальным счетом. Единственная шайба во встрече была заброшена на 51-й минуте.

Финская сборная считается неудобным соперником для сборной России. В 2016 году финны также оказались сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира. 4 мая финская сборная обыграла команду Ильи Воробьева в рамках Еврохоккейтура со счетом 3:1.

Сборная России сыграет за бронзовые медали турнира с проигравшим в паре Канады и Чехии. Второй полуфинал начнется в 20:15 по московскому времени. Финал пройдет 26 мая.

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