Сборная России уступила Финляндии и лишилась финала чемпионата мира

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею со счетом 0:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Единственную шайбу во встрече забросили финны. Форвард Марко Анттила успешно сыграл на добивании. В концовке матча россияне сняли вратаря и выпустили на лед шесть нападающих, но отыграть шайбу не смогли.

Российская команда в четвертьфинале сломила сопротивление сборной США. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу команды Ильи Воробьева. Финляндия на пути к полуфиналу одержала победу над Швецией в овертайме (4:3).

Во втором матче полуфинала сыграют команды Чехии и Канады. Встреча пройдет 25 мая и начнется в 20:15 по московскому времени. Проигравший в этой паре поспорит с россиянами за бронзовые медали.

Сборная России не выигрывала турнир с 2014-го. Финал чемпионата мира пройдет 26 мая.

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