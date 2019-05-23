Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу над США

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Воробьев заявил, что команда будет работать над ошибками перед следующими встречами. «Хочется становиться лучше, есть над чем работать, но это мы оставим внутри команды», — отметил он. По словам тренера, избежать нервотрепки во время матча невозможно — тогда следует бросить спорт и сидеть на диване за просмотром сериалов.

Ранее 23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

Также в полуфинал вышла сборная Канады, обыгравшая швейцарцев в овертайме со счетом 3:2. Еще две встречи 1/4 финала пройдут 23 мая в 21:15 по московскому времени. Между собой сыграют команды Чехии и Германии, Финляндии и Швеции. После этого определятся полуфинальные пары.

Чемпионат мира, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.

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