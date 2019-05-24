Олимпийский чемпион напомнил о тревожных моментах в игре российских хоккеистов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кожевников назвал тревожным моментом то, что российская команда пропускала контратаки соперника. Он отметил, что это привело к напряженной концовке, и предостерег сборную перед полуфинальным матчем. «Если подобных ошибок в игре с финнами не будет, все получится намного легче», — сказал хоккеист.

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По мнению олимпийского чемпиона, сборной России необходимо думать о следующем сопернике — сборной Финляндии, добавив, что в целом выступление команды его порадовало.

23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В полуфинале россияне встретятся с финнами. Матч пройдет 25 мая и начнется в 16:15 по московскому времени. Во втором полуфинале, который также состоится 25 мая, чехи встретятся с канадцами (20:15 по московскому времени).

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