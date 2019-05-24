Спорт
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Швеция
Матч окончен
5:4
1:0, 1:1, 3:3
Латвия
ЧМ-2019
Канада
Матч окончен
3:0
2:0, 1:0, 0:0
США
ЧМ-2019
Швеция
Матч окончен
4:7
1:0, 0:6, 3:1
Россия
ЧМ-2019
Локомотив
Москва
Матч окончен
1:0
Урал
Екатеринбург
Кубок России • Финал
Канада
Матч окончен
3:2
(ОТ)
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Швейцария
ЧМ-2019
Россия
Матч окончен
4:3
2:0, 0:1, 2:2
США
ЧМ-2019
Финляндия
Матч окончен
5:4
(ОТ)
1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Швеция
ЧМ-2019
Чехия
Матч окончен
5:1
0:0, 1:1, 4:0
Германия
ЧМ-2019
Последние новости
Верховная Рада приняла заявление об отставке правительства Украины
Партия Порошенко избавилась от его имени в названии
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Москвичам предрекли июльскую жару 
Названа причина смерти модели на подиуме
Экстремистов осудили за нападение на приемную ФСБ
Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
Раскрыто будущее Brexit после ухода Мэй
Новости партнеров

Тренер сборной России по хоккею отреагировал на насмешки американских СМИ

Перейти в «Мою Ленту»
Илья Воробьёв

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал критические замечания американской журналистки The New York Times Джули Робенхаймер. Его слова приводит RT.

Воробьев заявил, что ознакомился с высказываниями Робенхаймер и посмеялся над ними.

Ранее 24 мая Робенхаймер в интервью RT назвала тактику российской команды в нападении абсурдной. «Они вечно бегут. Сначала на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно», — заявила она. Журналистка отметила, что американские хоккеисты сумели снизить скорости соперника и не позволили ему быстро перемещаться по площадке.

23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Финляндии. В другом матче 1/2 финала сыграют канадцы и чехи. Обе встречи пройдут 25 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Американская журналистка назвала абсурдной модель игры сборной России по хоккею
Воробьёв ответил на слова американской журналистки о тактике сборной России
Сборная России обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Другие материалы рубрики
Спорт20:5623 мая
Игрок сборной России Михаил Григоренко

Гудбай, Америка

Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
16:18Сегодня

Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба

14:54Сегодня

Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке

11:5719 мая

Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

Спорт17:1020 мая

Люкс для каждого

Сочи готовится принять этап «Формулы-1». Управлять болидом научат даже туристов
12:44Сегодня

Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору

10:2319 мая

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира

14:04Сегодня

Роналду выследили адвокаты обвинившей его в изнасиловании американки

Спорт00:0722 мая

«Мы как мамонты: были и вымерли»

Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
09:47Сегодня

Клуб НХЛ отказался от отсидевшего россиянина

14:4519 мая

Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

11:11Сегодня

Игрок «Челси» захотел воссоединиться с Роналду

Россия
«Дрожь по телу и слезы»
БДСМ-шоу, лезгинка и линейка на снегу. Последний звонок глазами выпускников
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Для многих сексуальное принуждение — это норма»
Что на самом деле россияне думают о правах женщин, равенстве и семейном насилии
Российский ядерный центр закупит иконы и панно на два миллиона рублей
Российский школьник покончил с собой перед экзаменом
Ученик сообщил подробности школьного БДСМ-флешмоба
Мединский отказался комментировать новости о пентхаусе за 200 миллионов рублей
Все материалы
Мир
Тереза МэйТереза Мэй объявила об отставке
Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама
Раскрыто будущее Brexit после ухода Мэй
В Мексике имущество коррупционеров стали раздавать беднякам
Отправившего автобус с россиянами под откос итальянца отпустили
Трамп продаст оружие арабам в обход Конгресса
«Судьба мира решится именно здесь»
 
«Я не президент Мексики, я ее босс»
Тайная жизнь самых могущественных картелей Латинской Америки
Все материалы
Бывший СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский призвал США усилить санкции против России
Новый президент Украины продолжит курс Порошенко на сближение с Западом
Партия Порошенко избавилась от его имени в названии
Зеленскому подарили детскую книжку для начинающих политиков
Филарет отказался присягнуть на верность ПЦУ
Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
Президент Украины назначает на руководящие посты своих партнеров и людей Коломойского
Все материалы
Экономика
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Первые дольщики Urban Group приняли свои квартиры
Кипр пострадал от утечки российских денег
Инвестпроекты Кемеровской области получат более 460 миллионов рублей
США решили наказывать страны со слабой валютой
Российским инженерам пообещали работу уровня Google
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
Все материалы
Силовые структуры
«Пришли за правосудием, а попали в порнофильм»
Российские судьи должны внушать уважение. Но иногда их внешний вид вызывает шок
Александра ПетроваЗамужем за мафией
Истории женщин, связавших судьбу с российскими киллерами и ворами в законе
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Экстремистов осудили за нападение на приемную ФСБ
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили
Россиянка из ревности заказала убийство подруги за четыре миллиона рублей
Обвиняемый в шпионаже американский пехотинец обиделся на следователя ФСБ
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
По ту сторону войны
Вторая мировая глазами неизвестного американского солдата
Студенты из США запустили ракету в космос
Признано наступление новой эпохи в истории Земли
Все материалы
Спорт
Игрок сборной России Михаил ГригоренкоГудбай, Америка
Россияне обыграли США на чемпионате мира. Впереди полуфинал
Тренер сборной России по хоккею отреагировал на насмешки американских СМИ
Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба
Российский боец нокаутировал американца за 10 секунд ударом коленом в прыжке
«Мы как мамонты: были и вымерли»
Россияне научились у американцев играть в бейсбол. Почему из этого ничего не вышло?
Непобежденный боксер-чемпион бросил вызов Макгрегору
Роналду выследили адвокаты обвинившей его в изнасиловании американки
Все материалы
Культура
Скромное обоняние буржуазии
Долги, аферы и запах бедности: корейский триллер «Паразиты» в Каннах
Сдохни, хиппи, сдохни
Квентин Тарантино в стадии полураспада: «Однажды... в Голливуде» в Каннах
«Так обнажать свою жизнь перед камерой не собирался»
Педро Альмодовар о «Боли и славе», уязвимости и одиночестве
Двухкомнатную квартиру Жанны Фриске выставили на торги
Сериал «Слуга народа» с Зеленским в главной роли удалили c YouTube
Звезда «Игры престолов» превратилась в блондинку
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Все материалы
Интернет и СМИ
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Кривое зеркало
Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?
ФАС отказалась наказывать кафе за призыв «брать в рот за копейки»
Соловьев назвал ошибкой решение власти прислушаться к людям в Екатеринбурге
Преступник пообещал сдаться в обмен на лайки в сети
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Все материалы
Ценности
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
От Джины до Софии
Самые властные, сексуальные и знаменитые женщины Италии
Названо лучшее время для покупки выпускного платья
Голая модель на улицах города вывела из себя евреев
В России создали смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Назван «успешный» цвет одежды для собеседований
Все материалы
Путешествия
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Пассажир устроил дебош на борту российского самолета и умер
Длинная очередь на вершину Эвереста убила туристов
Масштабная топлес-вечеринка обернулась массовой потасовкой и арестами
Пожилая пассажирка упала с трапа в российском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Леннард Дэвис и Ланселот Тауоа«Это был постыдный секрет»
Еврейский профессор обнаружил родню среди туземцев. Это изменило его жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Слоненка довели до изнеможения ради туристов
Самая высокооплачиваемая секс-работница рассказала о своей профессии
Девочке с 14 пальцами отрезали лишнее
Хилый парень взял возлюбленную на руки и попал в больницу с переломом
Все материалы
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Четвертым будешь?
Тест-драйв самого легкового Isuzu
Дорогие машины в личине дешёвых
Самый странный тюнинг на свете: стилизовать суперкар под бюджетную повозку
Самые быстрые BMW в Сочи
Мы поездили на самых быстрых «эмках» BMW в версии Competition по трассе Формулы-1
Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа
Российский спорткар Marussia возродят в виде электрокара
В Мексике суперкары преступников продадут для помощи бедным
Все материалы
Дом
Восточная сказка
Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов
Десятиметровый дом предложили в аренду в Москве
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Найдена самая дешевая новостройка России
Все материалы