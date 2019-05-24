Тренер сборной России по хоккею отреагировал на насмешки американских СМИ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал критические замечания американской журналистки The New York Times Джули Робенхаймер. Его слова приводит RT.

Воробьев заявил, что ознакомился с высказываниями Робенхаймер и посмеялся над ними.

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Ранее 24 мая Робенхаймер в интервью RT назвала тактику российской команды в нападении абсурдной. «Они вечно бегут. Сначала на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно», — заявила она. Журналистка отметила, что американские хоккеисты сумели снизить скорости соперника и не позволили ему быстро перемещаться по площадке.

23 мая сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира. Встреча завершилась со счетом 4:3.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Финляндии. В другом матче 1/2 финала сыграют канадцы и чехи. Обе встречи пройдут 25 мая.

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