Тренер сборной России прокомментировал поражение от Финляндии в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение в матче полуфинала чемпионата мира против Финляндии (0:1). Его слова передает «Чемпионат.com».

Специалист отметил, что его команде трудно давалась игра в атаке против финнов. «Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре оппонента можно было противопоставить только заброшенные шайбы», — заявил Воробьев.

Ранее 25 мая российская сборная лишилась финала чемпионата мира. В матче с Финляндией россияне уступили со счетом 0:1. Единственную шайбу отечественные хоккеисты пропустили на 51 минуте. В концовке матча сборная России сняла вратаря и выпустила шестого полевого игрока на лед, но не сумела сравнять счет.

Российская сборная не выигрывала золото чемпионата мира с 2014 года. Команде предстоит матч за третье место с проигравшим в полуфинале между Канадой и Чехией. Этот матч пройдет 25 мая и начнется в 20:15 по московскому времени.

Финал турнира пройдет 26 мая.

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