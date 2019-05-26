Журналистка из США объяснила слова об абсурдной игре российских хоккеистов

Американская журналистка The New York Times Джули Робенхаймер объяснила свои высказывания об абсурдной игре сборной России по хоккею. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Робенхаймер рассказала, что после интервью RT ей стали приходить угрозы в социальных сетях, вплоть до убийства. Она заявила, что российские журналисты неправильно перевели ее слова. «Произнося слово absurd, я имела в виду не абсурдность как таковую, а что игра сборной России в атаке невероятна и не поддается никакой логике», — отметила журналистка.

Она добавила, что сборная России играла на очень высоких скоростях. «Я имела в виду, что невозможно поверить в то, что видишь в исполнении сборной России. Это фантастическая команда по своему составу, но в первую очередь — по своей игре», — подытожила Робенхаймер.

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24 мая американская журналистка назвала тактику российской команды в нападении абсурдной. «Они вечно бегут. Сначала на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно», — заявила она. Главный тренер сборной России Илья Воробьев посмеялся над ее словами.

Сборная России одержала победу над национальной командой США в четвертьфинальном матче на чемпионате мира со счетом 4:3, но в полуфинале проиграла Финляндии — 0:1.

26 мая российские хоккеисты встретятся с чехами в матче за третье место. Он начнется в 16:45 по московскому времени. Финальный матч между Канадой и Финляндией — в 21:15.

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