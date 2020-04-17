Российский боец MMA раскритиковал систему пропусков и назвал «источники заразы»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Василевский раскритиковал меры по борьбе с пандемией коронавируса, в частности систему пропусков. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«С пропусками ужасная ситуация. Я против этой системы. Это источники заразы, где сталкивают людей, они стоят, дышат и чихают», — рассказал боец, имея в виду очереди на проверке пропусков. Он добавил, что люди ждут мая, чтобы распространение инфекции пошло на спад, но назвал ситуацию неопределенной.

Также Василевский подчеркнул, что спокойно переносит режим самоизоляции в отличие от многих. «У меня еще батарейки не садятся, могу еще долго протерпеть», — заключил он.

31-летний Василевский за карьеру провел 41 бой, одержал 33 победы и потерпел восемь поражений. Он известен выступлениями в Absolute Championship Akhmat (АСА).

По последним данным, в мире зарегистрировано более двух миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся пять европейских стран: Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания.

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