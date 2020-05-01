Тренер российского бойца UFC оценил бойцовские навыки Владимира Соловьева

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, оценил бойцовские навыки телеведущего Владимира Соловьева. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Кияшко посмотрел видео, на котором Соловьев провел мастер-класс по исполнению ударов. «В принципе все правильно сказал: где кулак находится, оттуда стартуй и бей. Удар рукой есть удар рукой. Задача — довести кулак до цели по кратчайшей траектории. Никаких лишних движений — это он объяснил правильно», — посчитал он.

Тренер добавил, что для непрофессионального спортсмена журналист хорошо разбирается в единоборствах. «К Соловьеву разное отношение у людей, да и я вначале говорить о нем не хотел. Но человек себя позиционирует мастером единоборств. Не знаю, какой он мастер… Но то, что он показал, — это все правильно», — подытожил он.

24 апреля Соловьев пригрозил спортивному комментатору Василию Уткину физической расправой, заявив, что если окажется с ним рядом, то «разок врежет, как бьют мерзкую жалкую скотину». Уткин заметил в ответ, что при встрече с «мерзкой карлицей» будет «держать руки за спиной», а также предрек ведущему инсульт.

На счету подопечного Кияшко Волкова 31 победа и семь поражений в поединках по правилам MMA. Последний раз спортсмен выходил в октагон 9 ноября 2019-го и одолел американца Грега Харди.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



