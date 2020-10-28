Собчак начала получать угрозы из-за поддержки критика ислама

Телеведущая Ксения Собчак начала получать угрозы после поста в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона, который подверг критике ислам из-за убийства учителя, показавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. О ситуации она рассказала в Instagram.

«После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — написала она, обновив оригинальную публикацию. По мнению Собчак, такое отношение к ней — доказательство верности ее убеждений.

27 октября Собчак высказалась в поддержку Макрона. Она назвала французского лидера своим героем и раскритиковала высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова за «средневековость». Ведущая также написала, что людей «запугали фанатики», приучив к мысли, что за шутки про ислам «могут отрезать голову».

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступник — 18-летний чеченец Абдулах Анзоров — подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Террориста застрелили полицейские.

После произошедшего Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис мусульманской религии. Французский лидер высказался о необходимости создать вместе с местным Советом мусульман организацию для построения «просвещенного ислама» на территории страны.

Рамзан Кадыров, комментируя выступление иностранного политика, назвал Макрона лидером терроризма. По мнению главы Чечни, выступая за возможность публикации карикатур на пророка Мухаммеда, французский президент «поддерживает провокации».